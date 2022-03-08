— Он должен такие голы забивать почаще, от легионеров это и требуется, чтобы они показывали свой уровень, — приводит слова Парфёнова "РБ Спорт".
30-летний Промес в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал голевую передачу. Контракт нидерландского футболиста с российской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Бывший защитник "Спартака" высказался о Квинси Промесе
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем клуба Квинси Промеса после его гола в ворота "Динамо" в 20-м туре РПЛ.
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