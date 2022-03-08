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Каррера: "Спартак" будет бороться за 4-е место с "Сочи"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился прогнозом на конец сезона РПЛ.
Фото: РПЛ
"Зенит" точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится "Динамо". Будет борьба за 4-е место в таблице между "Сочи" и "Спартаком", - сказал Каррера.

После 20-го тура Российской Премьер-лиги таблицу единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб обыграл "Уфу" и набрал 44 очка. "Динамо" проиграло "Спартаку" и теперь отстает от "Зенита" на 5 очков, в активе бело-голубых 39 очков. Тройку замыкает "Сочи", подопечные Федотова в 20 матчах набрали 37 очков. ЦСКА идет на четвертом месте, имея в активе 36 очков. "Спартак" располагается на 9-й строчке, набрав в 20 матчах 26 очков.

Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: РБ Спорт


Теги: Каррера Спартак Зенит ЦСКА Сочи Динамо
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