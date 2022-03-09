Осинькин: очень рад, что проклятие Игнатьева снялось

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, в каком настроении пребывает Иван Игнатьев, который прервал свою безголевую серию.

Фото: РПЛ





Игнатьев отличился за "Крылья Советов" в матче 20-го тура против тульского "Арсенала". Этот гол стал для форварда первым с 2020 года. В общей сложности он не забивал с игры 44 матча.



В феврале этого года "Крылья Советов" арендовали Игнатьева из "Рубина" с правом выкупа. Сообщалось, что за выкуп прав на футболистам самарцам нужно будет заплатить около 2,5 млн евро.

"В каком настроении Игнатьев? Понятно, что на позитиве. Он старается, понимает, что надо доказывать, хорошо работает. Очень рад, что его проклятие снялось. Но на нем не надо зацикливаться. Нужно продолжать работать", - цитирует Осинькина "РБ Спорт" Игнатьев отличился за "Крылья Советов" в матче 20-го тура против тульского "Арсенала". Этот гол стал для форварда первым с 2020 года. В общей сложности он не забивал с игры 44 матча.В феврале этого года "Крылья Советов" арендовали Игнатьева из "Рубина" с правом выкупа. Сообщалось, что за выкуп прав на футболистам самарцам нужно будет заплатить около 2,5 млн евро.