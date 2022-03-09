"В каком настроении Игнатьев? Понятно, что на позитиве. Он старается, понимает, что надо доказывать, хорошо работает. Очень рад, что его проклятие снялось. Но на нем не надо зацикливаться. Нужно продолжать работать", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Игнатьев отличился за "Крылья Советов" в матче 20-го тура против тульского "Арсенала". Этот гол стал для форварда первым с 2020 года. В общей сложности он не забивал с игры 44 матча.
В феврале этого года "Крылья Советов" арендовали Игнатьева из "Рубина" с правом выкупа. Сообщалось, что за выкуп прав на футболистам самарцам нужно будет заплатить около 2,5 млн евро.
Осинькин: очень рад, что проклятие Игнатьева снялось
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, в каком настроении пребывает Иван Игнатьев, который прервал свою безголевую серию.
Фото: РПЛ