По данным источника, "Зенит" уже достиг договоренности с Магомедом Оздоевым и Михаилом Кержаковым. Переговоры с Артемом Дзюбой и Александром Ерохиным находятся в начальной стадии.
Магомед Оздоев выступает за "Зенит" с 2018-го года. В этом сезоне на счету Оздоева восемь матчей, в которых он забил один гол. Большую часть сезона полузащитник восстанавливался после повреждения.
На счету Михаила Кержакова в текущем сезоне 17 матчей и 18 пропущенных мячей.
После 20 туров "Зенит" является лидером чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 44 очка. Питерцы опережают на пять очков "Динамо", которое идет на второй строчке в турнирной таблице.
Источник: Bobsoccer
Источник: "Зенит" договорился по новым контрактам с Оздоевым и Кержаковым. Переговоры с Дзюбой в начальной стадии
"Зенит" ведет переговоры с игроками, контракты которых истекают летом.
Фото: ФК "Зенит"