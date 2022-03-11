Семак: Одоевскому придется пропустить несколько недель

— В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придется пропустить, это точно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
19-летний Одоевский — воспитанник "Зенита". В нынешнем сезоне вратарь в двух матчах за основную команду пропустил два мяча и однажды оставил свои ворота без гола.
Соглашение между Одоевским и российским клубом истекает в 2024 году.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о сроках восстановления вратаря Даниила Одоевского.
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