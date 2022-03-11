"Не считаю, что допустил ошибку. Подобное могло случиться в любом другом месте. Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился и не испытываю никаких проблем с ногой", - приводит слова Фукса Sport24.
Напомним, Бруно Фукс перебрался в ЦСКА летом 2020 года из бразильского "Интернасьонала". С того момента он сыграл за команду всего 7 матчей, поскольку большую часть времени восстанавливался после повреждений.
В нынешнем сезоне Фукс провел четыре встречи в РПЛ и два матча в Кубке России. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Фукс: не считаю переход в ЦСКА ошибкой. Подобное могло случиться в любом другом месте
Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, что не жалеет о переходе в клуб.
Фото: РПЛ