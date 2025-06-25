«В России два самых популярных клуба - «Спартак» и «Зенит», но я отдаю предпочтение красно-белым - они все-таки народная команда. Спартачи очень любят свой клуб, проявляют к нему любовь по всей стране, они даже в Питере есть. На века ничего не бывает, поэтому у «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» сейчас на дне. Надеюсь, красно-белые поднимутся и начнут наконец-то забивать, побеждать», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».
По итогам сезона-2024/25 «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» занял четвертую позицию.
Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля. В первом туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашней арене, а «красно-белые» примут махачкалинское «Динамо».
Смородская: в России два самых популярных клуба - "Спартак" и "Зенит", но я отдаю предпочтение "красно-белым"
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала самый популярный клуб России.
Фото: ФК "Спартак"