Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Эсперанс
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Лос-Анджелес
1 - 1 1 1
ФламенгоЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Ульсан Хёндэ2 тайм
Мамелоди Сандаунз
0 - 0 0 0
Флуминенсе2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 1 3 1
Арсенал ДзержинскЗавершен

Смородская: в России два самых популярных клуба - "Спартак" и "Зенит", но я отдаю предпочтение "красно-белым"

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала самый популярный клуб России.
Фото: ФК "Спартак"
«В России два самых популярных клуба - «Спартак» и «Зенит», но я отдаю предпочтение красно-белым - они все-таки народная команда. Спартачи очень любят свой клуб, проявляют к нему любовь по всей стране, они даже в Питере есть. На века ничего не бывает, поэтому у «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» сейчас на дне. Надеюсь, красно-белые поднимутся и начнут наконец-то забивать, побеждать», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» занял четвертую позицию.

Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля. В первом туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом» на домашней арене, а «красно-белые» примут махачкалинское «Динамо».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится