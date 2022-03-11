Барриос: климат — пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на 100% не адаптировался

— Признаюсь, что климат — пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на сто процентов не адаптировался. Я человек из страны, где 365 дней в году светит солнце. И когда на улице холодно, довольно сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы, — рассказал Барриос в интервью "Спорт день за днем".
28-летний Барриос перешёл в "Зенит" в 2019 году из "Бока Хуниорс". С тех пор колумбийский футболист выиграл с командой пять трофеев. В нынешнем сезоне Барриос в 26 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу.
Соглашение полузащитника с российской командой истекает в 2026 году.
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Фото: ФК "Зенит"