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Харлачев — о Смолове в "Динамо": иногда футболисту надо дать волшебного пенделя

Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова в "Динамо".
Фото: Getty Images
— Иногда футболисту надо дать волшебного пенделя. Чтобы он начал сам в себе искать какие-то новые внутренние резервы, получил новый вызов.

И переход в другую команду, пусть даже и ниже классом, помогает ему прежде всего самому себе доказать, что он хороший игрок, — приводит слова Харлачева "Московский комсомолец".

32-летний Смолов выступал за команды структуры "Динамо" с 2007 по 2015 год, но большую часть этого времени нападающий провёл на правах аренды в других клубах. Смолов вернулся в "Динамо" в январе 2022 года, перейдя из "Локомотива" за 120 тысяч евро.

В четырех матчах за бело-голубых после возвращения Смолов забил три гола. Его соглашение с командой действует до 2024 года.


Теги: Динамо Локомотив Смолов Харлачев
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