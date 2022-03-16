"Может ли Яка не вернуться из сборной Словении? У меня нет никаких сомнений, что Яка вернется обратно из Катара. На данный момент не существует причин говорить об обратном. Он уважает клуб, свой контракт и точно не хочет уходить из ЦСКА", - цитирует Чибежа Sport24.
Сегодня стало известно, что Бийол вызван в сборную Словении для подготовки к товарищеским матчам против Хорватии (26 марта) и Катара (29 марта). Обе встречи пройдут в Катаре.
Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешел из словенского "Рудара". Кроме того, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в немецком "Ганновере".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бийол провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Агент Бийола: Яка вернется в клуб из сборной Словении. Он точно не хочет уходить из ЦСКА
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заверил, что его клиент планирует вернуться в расположение клуба из сборной Словении.
Фото: РПЛ