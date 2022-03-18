- Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, Международная федерация футбола, видите как, подсунула такой привет. Конечно, мы рассчитывали на игрока, это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного. Но сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА, - передает слова Терюшкова ТАСС.
Ранее стало известно, что 25-летний камерунский нападающий Дидье Ламкель Зе, взятый подмосковными "Химками" в аренду до конца сезона в феврале 2022 года, принял решение прервать арендное соглашение, воспользовавшись правилами временного трудоустройства легионеров клубов РПЛ, опубликованными официальным сайтом ФИФА 7 марта. Напомним, что данные правила разрешают футболистам-иностранцам приостанавливать действующий контракт с клубом РПЛ на срок до 30 июня 2022 года. В настоящее время форвард, арендованный "Хмками" в бельгийском "Антверпене", тренируется в составе французского "Метца". В 3 матчах Российской премьер-лиги, которые Ламкель Зе успел провести за подмосковный клуб, он забил 2 гола.
Терюшков: Ламкель Зе не хотел уходить из "Химок", его европейские агенты решили еще раз заработать
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с приостановлением аренды нападающего Дидье Ламкеля Зе.
Фото: РПЛ