Тренер "Крыльев Советов": поедем до Ростова через Сочи, Минводы или Ставрополь

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на перенесенный матч РПЛ с "Ростовом".

Фото: РПЛ





"Сейчас напрямую из Самары нам ехать очень далеко. Поэтому полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда - на поезде или автобусе. Рассматриваем варианты, как будет удобнее. Тем более 6 апреля мы играем с "Ростовом", а уже 10-го матч с "Уралом" в Екатеринбурге. Приоритетный вариант - без заезда в Самару", - цитирует Осинькина



"Крылья Советов" в таблице Российской Премьер-лиги занимают 8-е место, набрав в 20 матчах 29 очков. В последнем матче самарцы на своем поле сыграли вничью с " Ранее РПЛ объявила, что игра 19-го тура, изначально назначенная на 27 февраля, пройдет 6 апреля. Перенос связан с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону."Сейчас напрямую из Самары нам ехать очень далеко. Поэтому полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда - на поезде или автобусе. Рассматриваем варианты, как будет удобнее. Тем более 6 апреля мы играем с "Ростовом", а уже 10-го матч с "Уралом" в Екатеринбурге. Приоритетный вариант - без заезда в Самару", - цитирует Осинькина РБ Спорт "Крылья Советов" в таблице Российской Премьер-лиги занимают 8-е место, набрав в 20 матчах 29 очков. В последнем матче самарцы на своем поле сыграли вничью с " Зенитом " (1:1). Ближайший матч подопечные Осинькина проведут 20 марта. В матче 22-го тура чемпионата России "Крылья" в гостях встретятся с "Сочи". Игра на стадионе "Фишт" начнется в 16:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.