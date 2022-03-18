- Я давно следил за Ваней. Мне нравится, как он двигается на поле, как открывается. Осинькин также был знаком с характеристиками Игнатьева и знал все его плюсы. Было ясно, что в "Рубине" у Игнатьева не получается раскрыться. Мы жили в одном отеле с казанцами на сборах, довольно много общались с Ваней на тему перехода в "Крылья". Меня подкупило, что парень хочет играть в футбол, он мотивирован, молод, амбициозен, понравилась его цель - снова заявить о себе, - передает слова Корниленко Matchtv.ru.
2 февраля 2022 года "Крылья Советов" объявили об аренде до конца сезона 23-летнего нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева. В январе 2020 года футболист перешел в казанский клуб из "Краснодара" за 7 миллионов евро и в течение двух лет сыграл в футболке "Рубина" 40 матчей, однако записал в них на свой счет только 3 гола и 3 результативных передачи. В то же время футболист несколько раз попадал в скандальные ситуации, связанные с его поведением за пределами поля или публикациями в социальных сетях. В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями; после перехода в "Крылья Советов" на его счету 1 гол в 2 встречах.
Корниленко объяснил, почему "Крылья Советов" решили подписать Ивана Игнатьева
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, почему клуб принял решение взять в аренду нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"