"Мы будем лишены ведущих иностранцев, что логично. Понятно, что какие-то иностранцы будут, но в ближайший год они не сильно захотят к нам ехать — это объективная реальность. Думаю, восемь иностранцев — это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить", - цитирует Яровинского "СЭ".
Ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, которые выступают в РПЛ временно приостановить контракты со своими клубами до конца июня этого года. В связи с этим "Рубин" уже покинули три футболиста - Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеяд Хакшабанович.
Кроме того, сегодня появилась информация, что Хвича Кварацхелия, который был вызван в расположение сборной Грузии, может не вернуться в стан казанцев.
После 22 туров "Рубин" занимает десятое место в РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 25 очков.
Яровинский: думаю, восемь иностранцев - это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский поделился мнением о возможном оттоке легионеров из РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА