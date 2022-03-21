"Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть". Юран — о моратории на вылет из РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, почему мораторий на вылет из РПЛ не повлияет на мотивацию футболистов.

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Напомним, ранее сообщалось, что ряд клубов Российской Премьер-Лиги выступают за мораторий на вылет из чемпионата. Если он будет принять, то все 16 команд чемпионата России сохранят место в лиге вне зависимости от позиций в турнирной таблице.



Юран: наше отстранение закончится. Так давайте лучше подготовимся, займемся своим хозяйством — Никто из тренеров не захочет заканчивать чемпионат на последнем месте. Плюс болельщиков не хочется огорчать. Мотивация, поверьте, будет. Только дилетанты могут говорить, что футболисты бросят играть. Спортивная составляющая никуда не денется, — приводит слова Юрана Sport24 Напомним, ранее сообщалось, что ряд клубов Российской Премьер-Лиги выступают за мораторий на вылет из чемпионата. Если он будет принять, то все 16 команд чемпионата России сохранят место в лиге вне зависимости от позиций в турнирной таблице.