Источник: клубы Серии А договорились не подписывать на временные контракты игроков из РПЛ

Команды из Серии А не будут подписывать футболистов из РПЛ, несмотря на разрешение от ФИФА.

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В связи с этим многие клубы РПЛ уже приостановили контракты с несколькими легионерами, которые находят себе временные команды.



Источник: По данным источника, клубы Серии А заключили джентльменское соглашение, по условиям которого они не будут подписывать на временные контракты футболистов из РПЛ. Напомним, ранее ФИФА дала возможность всем иностранцам, которые играют в РПЛ, временно приостановить свои соглашения с клубами и до конца июня выступать за клубы других чемпионатов.В связи с этим многие клубы РПЛ уже приостановили контракты с несколькими легионерами, которые находят себе временные команды.Источник: "Чемпионат"