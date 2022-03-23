— Условно, если легионер с небольшой зарплатой, перспективный, молодой может уйти в качестве свободного агента, то он, конечно, уйдёт. Он эти деньги, что мы платим, легко получит в другой лиге. Может, останутся те, кто получает высокие зарплаты — таких трудно найти, — приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам из клубов Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостанавливать соглашения со своими командами до конца сезона.
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"Он эти деньги, что мы платим, легко получит в другой лиге". Сайманов — о молодых легионерах
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался об отъезде легионеров из РПЛ.
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