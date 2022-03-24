— Хорошо, что еще вдогонку не полил клуб грязью. В такие времена можно только спасибо сказать. Иностранцы "Краснодара" получили сигнал не только от Фарке или Крыховяка о том, что можно уезжать из России, но и от других людей, — цитирует Билялетдинова РБ Спорт.
Ранее 32-летний Крыховяк подписал временное соглашение с греческим АЕКом: он приостановил контракт с "Краснодаром" по программе ФИФА для иностранных футболистов.
Польский футболист защищал цвета краснодарского клуба с лета 2021 года.
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Р. Билялетдинов — о Крыховяке: хорошо, что еще вдогонку не полил "Краснодар" грязью
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