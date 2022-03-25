Как сообщает источник, "Рубин" пытался подписать Ахметова в зимнее трансферное окно, но тренерский штаб красно-синих настоял на том, чтобы не отпускать футболиста.
Напомним, сегодня появилась информация, что Ахметов, контракт которого с ЦСКА закончится в конце сезона, летом может покинуть "армейцев". Сообщалось, что в приобретении футболиста заинтересован "Зенит".
В нынешнем сезоне Ахметов провел 21 матч за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Источник: "СЭ".
СМИ: "Рубин" зимой пытался подписать Ахметова из ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА