Сафонов: Крыховяк никого не подговаривал уходить из "Краснодара". Информация СМИ - неправда

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал информацию о том, что Гжегож Крыховяк подговаривал иностранцев, выступающих за "быков", покинуть команду.

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Гжегож Крыховяк в марте приостановил контракт с "Краснодаром" и перебрался до окончания сезона в греческий АЕК. Также контракты приостановили и все остальные иностранцы, которые принадлежат "Краснодару". Ранее сообщалось, что именно Крыховяк убедил легионеров покинуть клуб.



Крыховяк перебрался в " "Крыховяк не подговаривал легионеров уехать из Краснодара. Информация СМИ — неправда", - цитирует Сафонова Sport24 Гжегож Крыховяк в марте приостановил контракт с "Краснодаром" и перебрался до окончания сезона в греческий АЕК. Также контракты приостановили и все остальные иностранцы, которые принадлежат "Краснодару". Ранее сообщалось, что именно Крыховяк убедил легионеров покинуть клуб.Крыховяк перебрался в " Краснодар " из " Локомотива " летом прошлого года. В этом сезоне он провел за клуб 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.