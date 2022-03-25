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Наумов объяснил разрешение Правительства продать часть акций "Локомотива" "РЖД"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на разрешение Правительства РФ продать "РЖД" часть акций московского клуба.
Фото: РИА Новости
Ранее на портале правовой информации было опубликовано распоряжение Правительства РФ, согласно которому "РЖД" разрешено продать 100 именных акций клуба, что составляет 0,0015% от уставного капитала.

"Насколько я знаю, новая компания, которая пришла в клуб, взяла кредиты на покупку игроков. Вполне возможно, что часть акций за счет погашения кредитов была передана дочернему предприятию, которая закроет задолженности. Это просто внутренние финансовые дела РЖД. Они никак не связаны с футболом", - сказал Наумов.

После 22-го тура Российской Премьер-лиги "железнодорожники" занимают 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка в 21 матче. В начале марта пост главного тренера команды покинул немецкий специалист Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер. Так как у специалиста нет необходимой лицензии и.о. тренера был заявлен Дмитрий Лоськов.

Источник: "СЭ"

"РЖД": "Локомотив" не продается, будет изменена структура владения клубом внутри холдинга


Теги: Наумов Локомотив
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