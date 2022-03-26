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Глебов: как отреагировал на повышение цен? Нам, футболистам, грех жаловаться

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал, влияет ли на него повышение цен в стране.
Фото: РФС
"Как отреагировал на повышение цен? Нам, футболистам, грех жаловаться. Читал новости про сахар. Думаю, Карпин знал про него [когда исключил сахар из рациона в сборной]. Не понимаю, зачем людям столько сахара", - цитирует Глебова "Sport24".

Данил Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года, когда перебрался из "Анжи". В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за клуб 21 матч в РПЛ, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В ноябре прошлого года Глебов дебютировал за сборную России, выйдя на замену в квалификационном матче на ЧМ-2022 против Кипра (6:0).








Теги: Глебов Ростов
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