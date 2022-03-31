"Диалог ведется. Надеюсь, что скоро все придет к логическому завершению. Пока так. Переговоры проходят позитивно. Приоритеты? Изначально, конечно, хочу остаться в "Зените", - цитирует Сутормина Sport24.
Алексей Сутормин перебрался в "Зенит" летом 2019 года. Примечательно, что в то же трансферное окно он сначала стал игроком "Рубина", но уже через неделю снова сменил команду. Нынешний контракт Сутормина с питерцами истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и одной результативной передачей.
Сутормин: хочу остаться в "Зените", Диалог по новому контракту ведется
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, что хотел бы продолжить выступать за клуб.
Фото: ФК "Зенит"