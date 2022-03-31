Многие иностранные футболисты и тренеры сейчас покидают российские команды.
"Я благодарен Шварцу. Как на него в Германии давили, но он настоящий спортсмен.
Шиманьски? Ему и ребятам из Латинской Америки здесь нравится, ему со Шварцем интересно, он у него раскрывается. И через некоторое время Шиманьски будет играть в ведущих клубах Европы", - цитирует Степашина ТАСС.
Сандро Шварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года. Контракт немецкого специалиста с бело-голубыми рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне московский клуб после 22 тура идет в таблице Российской Премьер-лиги на 2-м месте, набрав 43 очка. Отставание от "Зенита" составляет 5 очков.
Свой следующий матч "Динамо" проведет 3 апреля - в гостях подопечные Шварца сыграют с "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Степашин назвал Шварца настоящим спортсменом из-за решения остаться в России
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин поблагодарил главного тренера Сандро Шварца за решение остаться в России.
Фото: РПЛ