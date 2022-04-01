Об этом сообщил агент футболиста Адам Чебеджи.
25-летний Языджи получил в составе сборной Турции незначительную травму, которая помешала ему сыграть в товарищеском матче со сборной Италии (2:3). В полуфинале стыкового турнира к чемпионату мира-22 Языджи вышел на поле в матче со сборной Португалии на 10 минут. Это не помогло Турции избежать вылета из соревнований (1:3).
Языджи выступает за ЦСКА с января 2022 года, перейдя из французского "Лилля" на правах полугодичной аренды. В пяти матчах за российский клуб полузащитник забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Источник: Sport24.
Полузащитник ЦСКА Языджи вернулся в Москву
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи вернулся в Москву после игр в составе национальной сборной Турции.
Фото: ПФК ЦСКА