— У них вся сила в легионерах, это другого уровня футболисты. За счет легионеров у "Зенита" огромнейшее преимущество, даже рядом у нас в чемпионате никого нет. Если уедет пять бразильцев, у "Зенит" будут большие проблемы, — приводит слова Шикунова "Спорт день за днем".
В настоящее время "Зенит" после 22-ух туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице чемпионата первое место с 48 очками.
За "Зенит" выступают хорват Деян Ловрен, казах Нуралы Алип (не является легионером в РПЛ), колумбиец Вильмар Барриос, а также пять бразильских футболистов — Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто.
"Сейчас игру "Спартака" определяют не легионеры". Бывший спортивный директор красно-белых Шикунов
Шикунов: у "Зенита" вся сила в легионерах. Если уедет пять бразильцев, у них будут большие проблемы
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