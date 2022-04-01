Напомним, вчера отец футболиста Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы, чтобы его сын продолжил карьеру в "Спартаке".
Как сообщает источник, "Спартак" не заинтересован в подписании Черышева. Сообщается, что клуб смущают высокая травматичность полузащитника и его возраст. В декабре прошлого года Черышеву исполнился 31 год.
В нынешнем сезоне Черышев провел 11 матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом завершается в конце сезона, поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черышева в 3 млн евро.
Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года, когда перебрался в аренду из "Вильярреала". После окончания аренды "Валенсия" выкупила права на россиянина.
Источник: "РБК Спорт"
СМИ: "Спартак" не заинтересован в подписании Черышева
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