"Когда я был в "Спартаке", в команде был Дмитрий Комбаров, который в этой роли был лучшим левым защитником в чемпионате России, так что Черышева на тот момент не рассматривал. Однако я думаю, что сейчас Денис мог бы стать лучшим решением для замены Айртона, который покинул клуб", - цитирует Карреру "Metaratings".
Напомним, "Спартак" вчера объявил о переходе Айртона на правах аренды во "Фламенго". У бразильского клуба будет право выкупа футболиста. Кроме того, накануне Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы, чтобы его сын Денис Черышев перебрался в "Спартак".
Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года, когда перебрался в аренду из "Вильярреала". После окончания аренды "Валенсия" выкупила права на россиянина. В нынешнем сезоне Черышев провел 11 матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.
Контракт Черышева с испанским клубом истекает летом этого года, поэтому сейчас он может свободно вести переговоры о будущем переходе со всеми претендентами.
Каррера: Черышев мог бы стать лучшим решением для замены Айртона в "Спартаке"
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Дениса Черышева в стан красно-белых.
Фото: Global Look Press