"Очень важно, чтобы арбитры понимали, что новое руководство наконец-то пришло надолго. Очень важно, чтобы они услышали, что те интерпретации моментов, которые заново сейчас обсуждались и которые стали причиной некоторых проблем предыдущих туров, будут окончательными и будут трактоваться одинаково", - сообщил глава лиги "Матч ТВ".
Встреча арбитров чемпионата России и инспекторов, Хачатурянца и руководителей судейского корпуса состоялась 31 марта.
Ранее качество судейства раскритиковали главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий и супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова. В ответ Хачатурянц попросил в обсуждении работы арбитров не переходить на личности.
Хачатурянц - о судьях в РПЛ: важно, чтобы они понимали, что теперь моменты будут трактоваться одинаково
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об отношениях судейского корпуса с новым руководством.
Фото: Getty Images