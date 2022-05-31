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Федотов - о лицензировании клубов: надо быть гибче. Играй у нас "Партизан", он бы из-за стадиона даже в ФНЛ не прошел

Главный тренер "Сочи" и экс-главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказал мнение о необходимости более гибкого подхода к лицензированию российских клубов.
Фото: РПЛ
- Я считаю, надо быть гибче. Например, у "Партизана" очень старый стадион. Когда приехали туда, пришлось располагаться в двух раздевалках, потому что в одной места на всех не хватало. Так что, играй "Партизан" у нас, он бы даже в ФНЛ лицензирование не прошел. Мне кажется, основным критерием всё же должно быть качество команды, - передает слова Федотова Matchtv.ru.

По итогам стыковых матчей против "Уфы" "Оренбург", который ранее тренировал нынешний главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, вышел в Российскую премьер-лигу, одержав победу по сумме двух встреч (2:2, 2:1). До этого стало известно, что "газовики" получили лицензию РФС I, необходимую для выступления в РПЛ. В прошлом сезоне "Оренбург" занял в турнирной таблице Футбольной национальной лиги второе место, но не был допущен в РПЛ из-за несоответствия домашнего стадиона критериям лицензирования. В августе 2021 года "Сочи" Владимира Федотова встретился с белградским "Партизаном" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и уступил в серии пенальти на выезде (1:1, 2:2, пен. 2:4).


Теги: Сочи Оренбург Партизан Федотов
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