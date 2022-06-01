Напомним, "Факел" в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
По информации источника, желание вернуть вратаря есть и у воронежского клуба. Стороны уже начали контактировать в неофициальном формате, но есть нюансы, которые упираются в зарплату голкипера.
Вратарь Илья Свинов перешел в "Спартак" из "Факела" в зимнее трансферное окно. Россиянин подписал с красно-белыми контракт до лета 2025 года.
В завершившемся сезоне Свинов не провел ни одного матча за первую команду "Спартака", на счету 21-летнего футболиста 3 игры в ФНЛ в составе "Спартака-2".
За "Факел" Илья Свинов выступал с 2021 года, за воронежский клуб он провел 24 матча, в которых пропустил 22 мяча.
Источник: Матч ТВ
Источник: вратарь "Спартака" Свинов хочет вернуться в "Факел"
Вратарь "Спартака" Илья Свинов хотел бы вернуться на правах аренды в воронежский "Факел".
Фото: ФК "Спартак"