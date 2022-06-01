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Тарханов: у Агаларова есть минусы в индивидуальном плане, но Герд Мюллер тоже был вообще не техничным

Экс-тренер "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов оценил уровень форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: Getty Images
"В Европе всё сильнее, чем в России, там играют и делают всё быстрее. Нужно Гамиду поехать в Европу и попробовать, если есть такой вариант. Он знает, где нужно расположиться. Это очень важно для нападающего. Есть какие-то минусы в индивидуальном плане, но, например, Герд Мюллер был вообще не техничным, но забивал много. Он такой же футболист, знает, где находиться, чтобы получить мяч на поле", - цитирует Тарханова Metaratings.

Напомним, Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в завершившемся сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Еще одним голом нападающий отметился в первом стыковом матче против "Оренбурга" (2:2).

Гамид Агаларов перебрался в "Уфу" в январе 2020 года из махачкалинского "Анжи". Контракт форварда с уфимцами истекает в декабре этого года. Ранее сообщалось, что "Уфа" потребует за трансфер Агаларова около 5 млн евро.


Теги: Тарханов Агаларов УФА
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