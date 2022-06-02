"Интерес "Зенита"? Все знают, что они не подписывают африканцев, ха-ха. Если серьезно, пока предложений не было, но было бы неплохо попасть туда", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Дембо Дарбо выступает за солигорский "Шахтер" с 2021 года. Его контракт с белорусским клубом рассчитан до конца 2023 года. В текущем сезоне 23-летний гамбиец провел 10 матчей в чемпионате Белоруссии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Дарбо является чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка страны. В Европе Дарбо также защищал цвета македонского клуба "Шкупи".
Агент Дарбо: было бы неплохо попасть в "Зенит". Но все знают, что они не подписывают африканцев
Флорин Биба, агент гамбийского нападающего солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, прокомментировал новость об интересе к его клиенту со стороны "Зенита".
Фото: "Шахтер" (Солигорск)