"Федотов — самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: "Владимир Валентинович, ты, как художник, который нарисовал картину, а ребята по этой картине двигаются вперед". Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше", - цитирует Ротенберга портал "Известия".
"Сочи" финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Федотова в заключительном туре разгромила "Динамо" (5:1), с которым и сражалась за серебро. Для сочинцев это первые завоеванные медали в истории клуба. Ранее Федотов возглавлял "Оренбург".
До этого сообщалось, что Владимир Федотов может в межсезонье сменить клуб. Интерес к специалисту проявляли ЦСКА,"Спартак" и "Динамо". Контракт Федотова с клубом завершается летом этого года.
Ротенберг: не видел в мыслях Федотова, чтобы он мог покинуть "Сочи"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что не видит у главного тренера сочинцев Владимира Федотова желания покинуть клуб.
Фото: ФК "Сочи"