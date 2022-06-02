По данным источника, стороны уже практически достигли соглашения о трансфере. Сообщается, что "Локомотив" заплатит за Фассона около 3 млн евро. Спортивный директор красно-зеленых Томас Цорн лично договаривался о переходе.
Основная позиция Лукаса Фассона - центральный защитник. В мае этого года ему исполнился 21 год. Фассон выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с лета прошлого года. Он является воспитанником академии "Сан Паулу". В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Локомотив" почти договорился о переходе бразильского защитника из "Атлетико Паранаэнсе"
Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Лукас Фассон попал в сферу интересов "Локомотива".
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