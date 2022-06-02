Об этом сообщил пресс-атташе английского клуба Даниэль Хоулкер.
"Будет ли "Норвич" выкупать права на норвежца? Норманн возвращается в свой прежний клуб "Ростов", - цитирует Хоулкера РИА Новости.
Накануне СМИ сообщили, что Норманн сохраняет хорошие отношения с "Ростовом" и главным тренером клуба Валерием Карпиным, но хочет продолжить развивать свою карьеру в Европе. Поэтому его возвращение в Россию маловероятно. Агенты норвежца ищут варианты в АПЛ.
"Норвич" арендовал Норманна у "Ростова" до конца сезона прошлым летом. За "канареек" 26-летний футболист провел 22 матча в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. "Норвич" в таблице АПЛ занял последнее, 20-е, место и вылетел в Чемпионшип.
В "Норвиче" подтвердили, что клуб не будет выкупать Норманна у "Ростова"
"Норвич" не будет выкупать права на норвежского полузащитника Матиаса Норманна, он вернется в "Ростов".
Фото: Getty Images