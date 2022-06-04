По данным источника, "Динамо" сделало предложение Николичу, но у сторон не выходит прийти к соглашению. Отмечается, что вероятность назначения сербского специалиста на сегодня невелика.
Напомним, ранее "Динамо" объявило об уходе Сандро Шварца, который возглавлял клуб с 2020 года. Под его руководством команда заняла третье место по итогам сезона 2021/22. В четверг, 2 июня стало известно, что Шварц официально возглавил немецкую "Герту".
Последним клубом Марко Николича был московский "Локомотив", который тренер покинул в октябре прошлого года. С Николичем красно-зеленые завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата России, а также стали завоевали Кубок России.
Источник: телеграм-канал журналиста Константина Алексеева
Источник: "Динамо" не может договориться с Николичем
У "Динамо" и Марко Николича не выходит договориться о сотрудничестве.
Фото: РПЛ