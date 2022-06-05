По данным источника, футболист может перебраться в Россию в ходе летнего трансферного окна. Сообщается, что им интересуются "Спартак" и "Краснодар".
Хожимат Эркинов является воспитанником "Пахтакора". Он выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне 21-летний Эркинов провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также в активе Эркинова 11 матчей за сборную Узбекистана, в которых он отличился двумя ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.
Источник: UPL.ez
Источник: "Спартак" и "Краснодар" интересуются игроком сборной Узбекистана Эркиновым
Полузащитник "Пахтакора" Хожимат Эркинов попал в сферу интересов российских клубов.
Фото: Championat.asia