Сегодня, 6 июня, алматинский клуб объявил, что достиг соглашения с Бердыевым о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.
Позже появилась информация, что специалист покинул "Кайрат", чтобы вместе со всем своим штабом перебраться на работу в "Арсенал".
"Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня все это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал", - цитирует Бердыева РИА Новости.
"Арсенал" по итогам сезона покинул РПЛ, досрочно заняв последнее место в турнирной таблице. Следующий сезон туляки проведут в ФНЛ.
Источник: Бердыев возглавит тульский "Арсенал"
Бердыев: слухи о назначении главным тренером тульского "Арсенала" вызывают удивление
Покинувший пост главного тренера "Кайрата" Курбан Бердыев сообщил, что его удивили слухи о возможном назначении главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Кайрат"