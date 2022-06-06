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Бердыев: слухи о назначении главным тренером тульского "Арсенала" вызывают удивление

Покинувший пост главного тренера "Кайрата" Курбан Бердыев сообщил, что его удивили слухи о возможном назначении главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Кайрат"
Сегодня, 6 июня, алматинский клуб объявил, что достиг соглашения с Бердыевым о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Позже появилась информация, что специалист покинул "Кайрат", чтобы вместе со всем своим штабом перебраться на работу в "Арсенал".

"Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня все это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал", - цитирует Бердыева РИА Новости.

"Арсенал" по итогам сезона покинул РПЛ, досрочно заняв последнее место в турнирной таблице. Следующий сезон туляки проведут в ФНЛ.

Источник: Бердыев возглавит тульский "Арсенал"


Бердыев Арсенал Тула
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