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Нобоа отреагировал на возможный уход Федотова из "Сочи" в ЦСКА

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа отреагировал на слухи о назначении наставника южан Владимира Федотова на должность главного тренера ЦСКА.
Фото: РПЛ
Ранее появилась информация, что Федотов может быть назначен главным тренером армейцев в ближайшее время.

Реально? По поводу перехода Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре.

Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим", - цитирует Нобоа Metaratings.

Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. Серебряные медали стали для его команды высшим достижением в истории клуба. Ранее специалист возглавлял "Оренбург".

Сейчас главным тренером армейцев является Алексей Березуцкий.

Полузащитник Кристиан Нобоа в завершившемся сезоне провел за "Сочи" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.


Нобоа Сочи Федотов
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