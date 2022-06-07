Ранее появилась информация, что Федотов может быть назначен главным тренером армейцев в ближайшее время.
Реально? По поводу перехода Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре.
Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим", - цитирует Нобоа Metaratings.
Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. Серебряные медали стали для его команды высшим достижением в истории клуба. Ранее специалист возглавлял "Оренбург".
Сейчас главным тренером армейцев является Алексей Березуцкий.
Полузащитник Кристиан Нобоа в завершившемся сезоне провел за "Сочи" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.
Нобоа отреагировал на возможный уход Федотова из "Сочи" в ЦСКА
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа отреагировал на слухи о назначении наставника южан Владимира Федотова на должность главного тренера ЦСКА.
Фото: РПЛ