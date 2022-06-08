"Как правило, она все согласовывает со мной. Если ей нравится [выкладывать фото], то пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Я спокойно отношусь к таким вещам, ничего запрещенного там нет", - приводит слова Песьякова "СЭ".
Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.
Голкипер Сергей Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. В завершившемся сезоне 33-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, в которых пропустил 43 мяча, в 2 играх он оставлял свои ворота сухими. В общей сложности за донской клуб он сыграл в 119 матчах, пропустив в них 142 мяча.
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Песьяков - об откровенных фото своей жены: если ей нравится выкладывать, то пожалуйста
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков прокомментировал откровенные публикации своей жены Ксении в социальных сетях.
Фото: соцсети Ксении Песьяковой