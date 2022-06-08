"Сейчас я на отдыхе, но уже есть понимание по поводу будущего. Есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры. Называть команды не буду, но один клуб из первой восьмерки, а три других — из второй. Контактирую ли с "Краснодаром"? Нет", - приводит слова Жигулева "РБ Спорт".
Илья Жигулев является воспитанником "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался в польский "Заглембе" из города Любин. За новую команду полузащитник успел провести 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В апреле клуб объявил о расторжении контракта с российским полузащитником.
Сейчас Жигулев находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Жигулев: есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры
Полузащитник Илья Жигулев, находящийся в статусе свободного агента, рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"