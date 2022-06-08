"Пока неясно, где Кравцов начнет сезон. У "Зенита" есть желание, чтобы он провел первый сбор с ними. И если вдруг кто-то из иностранцев не вернется, тогда будет решаться судьба Кирилла. Да, "Нижний Новгород" очень хочет, чтобы он остался, но здесь все зависит от "Зенита", ждем их окончательного решения", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кравцов в феврале этого года на правах аренды перебрался в "Нижний Новгород". В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Летом этого года Кравцову исполняется 20 лет. Его арендное соглашение с "Нижним Новгородом" истекает летом следующего года.
Ранее сообщалось, что "Нижний Новгород" хотел бы сохранить футболиста у себя, но и "Зенит" раздумывает над его возвращением из аренды. Кроме того, футболистом интересуется "Ростов".
Агент Кравцова: если вдруг не вернется кто-то из иностранцев "Зенита", тогда будет решаться судьба Кирилла
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Кирилла Кравцова, рассказал о том, от чего зависит останется ли его клиент в клубе.
Фото: ФК "Зенит"