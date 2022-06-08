Кержаков может возглавить "Волгарь", если не договорится с "Нижним Новгородом"

"Волгарь" сделает предложение Александру Кержакову занять пост главного тренера, если он не продлит контракт с "Нижним Новгородом".

Фото: ФК "Нижний Новгород"





По информации источника, для "Волгаря" не является препятствием тот факт, что недавно они назначили тренером Андраника Бабаяна.



"Волгарь" в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял 16-е место, набрав в 38 матчах 39 очков. Астраханский клуб сохранил место в подэлитном дивизионе на следующий сезон.



В ФНЛ Кержаков ранее работал с "Томью".



Источник: Напомним, ранее Александр Кержаков заявил, что с 1 июня он является безработным - его контракт с "Нижним Новгородом" закончился и не был продлен. Кержаков с прошлого года возглавлял нижегородский клуб. СМИ сообщали, что подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на этой неделе.По информации источника, для "Волгаря" не является препятствием тот факт, что недавно они назначили тренером Андраника Бабаяна."Волгарь" в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял 16-е место, набрав в 38 матчах 39 очков. Астраханский клуб сохранил место в подэлитном дивизионе на следующий сезон.В ФНЛ Кержаков ранее работал с "Томью".Источник: Чемпионат