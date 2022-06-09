"Я категорически против стравливания наших клубов. "Уфа" никоим образом не могла повлиять на выдачу лицензии "Факелу". Сейчас по социальным сетям развернули волну гневных комментариев, будто только "Уфа" выступает бенефициаром этого скандала. Возможно, кому-то выгодно представлять именно так", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, "Уфа" по итогам сезона вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за право остаться в лиге "Оренбургу (2:2; 1:2). Кроме уфимцев высший дивизион покинули "Рубин" и тульский "Арсенал". Их места заняли вышеупомянутый "Оренбург", "Торпедо" и "Факел".
После этого стало известно, что "Факел" может быть не допущен до участия в РПЛ, клуб не получил постоянную лицензию необходимого уровня, поскольку его стадион не соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим сообщалось, что первым клубом на замену "Факелу" может оказаться "Уфа".
Газизов: "Уфа" не могла повлиять на выдачу лицензии "Факелу". Я категорически против стравливания наших клубов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предположения о том, что его клуб влияет на ситуацию с возможным недопуском "Факела" в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"