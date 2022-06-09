Газизов: "Уфа" не могла повлиять на выдачу лицензии "Факелу". Я категорически против стравливания наших клубов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предположения о том, что его клуб влияет на ситуацию с возможным недопуском "Факела" в РПЛ.

Фото: ФК "Уфа"





Напомним, "Уфа" по итогам сезона вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за право остаться в лиге "Оренбургу (2:2; 1:2). Кроме уфимцев высший дивизион покинули "



После этого стало известно, что "Факел" может быть не допущен до участия в РПЛ, клуб не получил постоянную лицензию необходимого уровня, поскольку его стадион не соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим сообщалось, что первым клубом на замену "Факелу" может оказаться "Уфа". "Я категорически против стравливания наших клубов. " Уфа " никоим образом не могла повлиять на выдачу лицензии "Факелу". Сейчас по социальным сетям развернули волну гневных комментариев, будто только "Уфа" выступает бенефициаром этого скандала. Возможно, кому-то выгодно представлять именно так", - приводит слова Газизова Sport24 Напомним, "Уфа" по итогам сезона вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за право остаться в лиге "Оренбургу (2:2; 1:2). Кроме уфимцев высший дивизион покинули " Рубин " и тульский " Арсенал ". Их места заняли вышеупомянутый "Оренбург", " Торпедо " и "Факел".После этого стало известно, что "Факел" может быть не допущен до участия в РПЛ, клуб не получил постоянную лицензию необходимого уровня, поскольку его стадион не соответствует всем требованиям лиги. В связи с этим сообщалось, что первым клубом на замену "Факелу" может оказаться "Уфа".