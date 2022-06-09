- Кто должен быть первым номером в "Спартаке"? Мне импонирует Селихов. Он, к сожалению, подвержен травмам. По мне, Селихов выглядит лучше. Он чуть качественнее, чем Максименко, - цитирует Филимонова "СЭ".
В первой части прошедшего сезона 28-летний голкипер "Спартака" Александр Селихов был травмирован, в качестве основного играл 24-летний Александр Максименко, который уступил Селихову место в основе после его выздоровления. Всего Максименко провел за красно-белых в прошедшем сезоне 24 матча во всех турнирах (7 "сухих") и пропустил 35 голов, Селихов - 18 матчей (2 "сухих") и пропустил 22 гола.
Филимонов - о вратарях "Спартака": по мне, Селихов чуть качественнее, чем Максименко
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов высказал мнение о том, кто должен быть основным вратарем в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"