Напомним, ранее сообщалось, что Федотов, с высокой долей вероятности, станет новым главным тренером ЦСКА. Его контракт с "Сочи" подошел к концу после окончания сезона.
Вадим Гаранин возглавляет "Енисей" с января прошлого года. Под его руководством красноярцы заняли пятое место по итогам сезона в ФНЛ. Кроме того, "Енисей" пробился в полуфинал Кубка России, где уступил "Спартаку" (0:3). При этом на предыдущих стадиях подопечные Гаранина обыграли сразу три клуба из РПЛ: "Крылья Советов", "Локомотив" и "Рубин".
Источник: Матч ТВ
СМИ: тренер-полуфиналист Кубка России может сменить Федотова в "Сочи"
Новым главным тренером "Сочи" может стать наставник "Енисея" Вадим Гаранин.
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