По сведениям источника, Гаранин подпишет контракт с "Сочи" уже в ближайшую пятницу, 10 июня. Вместе с ним в клуб перейдут и три помощника, которые входили в его тренерский штаб в "Енисее". Также сообщается, что "Сочи" заплатит красноярцам компенсацию за переход Гаранина.
Ранее сообщалось, что нынешний наставник "Сочи" Владимир Федотов в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Контракт Федотова с сочинцами завершился после окончания сезона.
Вадим Гаранин возглавляет "Енисей" с января прошлого года. Под его руководством красноярцы заняли пятое место по итогам сезона в ФНЛ. Кроме того, "Енисей" пробился в полуфинал Кубка России, где уступил "Спартаку" (0:3). При этом на предыдущих стадиях подопечные Гаранина обыграли сразу три клуба из РПЛ: "Крылья Советов", "Локомотив" и "Рубин".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Сочи" планирует назначить Гаранина в пятницу. "Енисей" получит за тренера компенсацию
Стало известно, когда Вадим Гаранин возглавит "Сочи".
Фото: "Чемпионат"