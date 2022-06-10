- Я не знаю об Абаскале практически ничего. На футбольном небосклоне мы эту фамилию не видели и не слышали. За его плечами какие-то места в швейцарском клубе. Если он едет сюда в 33 года совершенствоваться и учиться, то мне кажется, было бы для нашего футбола лучше, если бы "Спартак" дал шанс учиться таким как Аленичев, Тихонов, Титов и многие-многие другие. Поэтому я не очень позитивно воспринимаю эти изменения на тренерском мостике "Спартака", - цитирует Игнатьева "Газета.Ru".
9 июня официальные ресурсы московского "Спартака" сообщили об уходе из клуба 49-летнего итальянского главного тренера Паоло Ваноли. 10 июня пресс-служба красно-белых официально объявила имя нового наставника команды - им стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Ранее Абаскаль работал с различными итальянскими, греческими и швейцарскими клубами. Его последней командой перед переходом в "Спартак" стал швейцарский "Базель", в котором он исполнял обязанности главного тренера с февраля по июнь 2022 года. В 16 матчах под руководством Абаскаля "Базель" набрал 22 очка, одержав 5 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 4 поражения, и занял итоговое второе место в чемпионате Швейцарии.
Б. Игнатьев: если Абаскаль едет в "Спартак" учиться, то лучше дать шанс таким как Аленичев, Тихонов, Титов
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на должность главного тренера "Спартака".
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