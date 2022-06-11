"Сам город прекрасно "экипирован" для матчей высокого уровня: есть готовый гостиничный фонд, согласованные места сбора болельщиков, городские волонтёры, есть команда оргкомитета… Важно, что многое можно реализовать в кратчайшие сроки, так как большой объём работы уже проделан", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. В СМИ сообщалось, что при таком развитии событий "Спартак", который поборется с питерцами за трофей как обладатель кубка страны, откажется принять участие в поединке. Встреча запланирована на 9 июля.
Экс-гендир оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге рассказал о преимуществах города для проведения Суперкубка
Экс-гендиректор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ-2021/2022 Алексей Сорокин высказался о преимуществах Санкт-Петербурга для проведения Суперкубка России.
Фото: РИА Новости